Il Napoli pensa al post Callejon: Boga, Rashika e Everton sul taccuino di Giuntoli

Su Repubblica Napoli. Boga sembra favorito per raccogliere l’eredità di Josè Maria. Torna nei radar anche il kosovaro del Werder Brema. E poi c’è Everton. Ma sono extracomunitari e il Napoli vuole prima cedere qualcuno

L’addio tra Callejon e il Napoli è sempre più vicina. Il club di De Laurentiis sta già pensando al suo sostituto, scrive Repubblica Napoli, oltre a Politano.

In cima alla lista delle preferenze di Gattuso e Giuntoli c’è Jeremie Boga.

“Con De Zerbi al Sassuolo gioca prevalentemente sulla fascia sinistra, ma Gattuso è convinto di poterlo schierare pure sulla corsia opposta. Il corteggiamento dura ormai da mesi e la mancata “recompra” da parte del Chelsea può agevolare una trattativa che il Napoli intende chiudere”.

Boga è un giovane talentuoso e ha margini di miglioramento, scrive il quotidiano.

“Il Sassuolo resta una bottega cara, ma De Laurentiis è convinto di avere gli argomenti giusti per regalare a Gattuso un campioncino pronto ad esplodere. È lui il favorito a raccogliere il testimone di Callejòn, sia pure con caratteristiche completamente diverse: Boga ha maggiori attitudini offensive e ama soprattutto creare la superiorità numerica, ma il Napoli vuole cominciare con lui il nuovo corso”.

Non solo Boga, però. Il Napoli segue anche il kosovaro Milot Rashica del Werder Brema (30 milioni, extracomunitario). Poi c’è Everton Soares: il Gremio è in difficoltà economiche e quindi spinge per una cessione immediata. “Everton poi è considerato un’alternativa ad Insigne, quindi il suo arrivo è legato ad una partenza di Lozano”.