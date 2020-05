Il Messaggero: play-off solo per 4 squadre, Napoli escluso

Torna la soluzione Gravina, ma nessuna metterebbe a rischio il diritto di fatto acquisito di giocare la Champions. Play-out per sei squadre

Il calcio italiano non sa più quando ripartirà. Adesso – per il momento – si è rinunciato alla data del 13 giugno. Ma il 20 rischia di essere troppo tardi. E si è tornati a parlare di playoff. Il Messaggero però dà una notizia che non fa piacere al Napoli e ai suoi tifosi. I playoff per lo scudetto sarebbero riservati a quattro squadre. Nessuna delle prime quattro vuole rinunciare al diritto di fatto acquisiti di giocare la Champions. Li giocherebbero quindi Juventus, Lazio, Inter e Atalanta.

Ecco cosa scrive Il Messaggero:

Se tutto dovesse restare così, si perderebbe almeno un’altra settimana. Ricominciare il 20, vorrebbe dire giocare ogni due giorni (12 giornate più il turno dei 4 recuperi saltati a fine febbraio). E non ci sarebbe spazio per la semifinale di ritorno e la semifinale di coppa Italia. E non è un caso che si sia tornati a parlare di Play-off e Play-out. La grande rivoluzione di Gravina. Un’idea che culla da tempo e che in futuro potrebbe entrare in pianta stabile. Quattro squadre per la lotta scudetto: nessuno accetterebbe di mettere a rischio la Champions. E sei per la retrocessione. Poche gare, da giocare anche tutte al centro sud.