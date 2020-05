Il Mattino: Meret è incedibile per il Napoli

Alex Meret ha perso il posto da titolare nel Napoli di Gattuso, ma il club lo considera incedibile. Lo scrive Il Mattino. Il portiere friulano è

Da quando la squadra è tornata in campo, Meret ha lavorato sodo, mostrando una grande voglia di ripartire.

“Lavoro atletico per la condizione, tecnico con il preparatore dei portieri Nista. Già in buona forma al ritorno in campo, Meret come tutti gli altri azzurri è rimasto in città durante la fase di stop e si è allenato a casa: cyclette, esercizi, un lavoro specifico con la pallina da tennis e l’allenamento in giardino con la fidanzata Debora, tuffi e parate a terra postati in un video”.