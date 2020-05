Il Mattino: dal Napoli l’offerta più alta per Mertens (4,5 milioni)

Il belga non ha ancora deciso del suo futuro. De Laurentiis è al “prendere o lasciare”, si sente forte visto che la concorrenza offre di meno

Il Napoli non molla la presa per Dries Mertens. Il belga non ha ancora deciso cosa fare del suo futuro ma ha ben presente cosa offre il Napoli e il ruolo che avrebbe nella squadra del futuro affidata a Rino Gattuso. Il Mattino scrive:

“La chiave del mercato del Napoli ha un nome, un cognome e un soprannome: Dries Mertens detto Ciro. Inutile girarci attorno: il belga sa cosa offre De Laurentiis, sa cosa è il Napoli e sa l’importanza che avrà nella squadra che ha in mente Gattuso quando il calcio ripartirà. Dunque, il cerino è nelle sue mani. Prendere o lasciare l’offerta di De Laurentiis. (…) Per ora sono ancora tante le possibilità che vada via a parametro zero, ma l’offerta del Napoli (4,5 milioni di euro per i prossimi due anni) non è stata ancora pareggiata da altri club“.