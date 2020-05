Il Giornale: le partitelle della Lazio ci ricordano che siamo un popolo di furbi

Meno male che il protocollo per la ripresa studiato dal comitato tecnico scientifico era integralista, scrive Benni Casadei Lucchi su Il Giornale. Se non lo fosse stato la partitella tre contro tre della Lazio a Formello chissà cosa sarebbe diventata.

“Sarebbe stata molto meno ella e molto più partita. Altro che tre biancocelesti contro tre che fanno sei e con il riporto di due c’è spazio per l’allenatore e qualcun altro. Con un protocollo arrendevole di stampo über alles ne avremmo contati cinque contro cinque, sette contro sette, nove, anche undici contro dodici giusto per provare che effetto fa l’uomo in più. Perché siamo così, siamo italiani. Siamo quelli della mascherina sul mento e del casco slacciato, quelli del povero presidente Gabriele Gravina, povero, sia ben chiaro, perché in queste settimane si sta ammazzando di pazienza e diplomazia per riuscire a intravedere una luce in fondo al tunnel del calcio in lockdown”.