Il Corsera: l’offerta dell’Inter per Mertens è la stessa di quella del Napoli

I buoni rapporti tra l’ad interista Marotta e il presidente De Laurentiis impongono cautela. Dries è legato alla città ma ammutinamento e multe pesano

L’Inter è in pressing su Mertens. Il belga riflette sulla proposta nerazzurra di un biennale da cinque milioni l’anno più bonus alla firma. Ma, scrive il Corriere della Sera, la proposta dell’Inter non è poi così indecente. Anzi, pareggia quella del Napoli per il rinnovo.

“Da Napoli a Milano, il passo in questo momento sembra breve: Mertens all’Inter a parametro zero. Il belga medita e riflette con la proposta di un biennale che è già tra le sue mani: cinque milioni all’anno e un bonus significativo alla firma. Non è una proposta indecente, pareggia più o meno quella di rinnovo che De Laurentiis gli aveva fatto due mesi fa senza però ricevere alcun cenno. Adesso il pressing del club nerazzurro si è fatto insistente, sebbene i buoni rapporti tra i club impongano cautela”.

All’erta anche il Chelsea. Ma Mertens fa fatica a lasciare Napoli.

“Restano comunque le sirene inglesi a girargli attorno, resta soprattutto un ambiente, quello napoletano, in cui si è integrato e che Mertens fa fatica a lasciare. De Laurentiis aspetta una risposta da due mesi, consapevole però che nelle riflessioni di Dries ci siano anche le tensioni e gli strascichi di una stagione particolare, scandita da ammutinamento e multe”.