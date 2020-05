Il Cio: “O l’anno prossimo a Tokyo o le Olimpiadi saltano”

Il Presidente del Cio alla BBC: “Non puoi tenere gli atleti nell’incertezza. E riorganizzarle sarebbe un compito mastodontico”

O Tokyo nel 2021, o niente. Le Olimpiadi riprogrammate per la prossima estate rischiano di saltare le condizioni non dovessero permetterne lo svolgimenti in Giappone nel 2021. Lo ha detto il presidente del Comitato Olimpico Internazionale Thomas Bach in un’intervista alla BBC.

Gli organizzatori locali hanno dichiarato di non avere un piano B di backup dopo il primo rinvio di un anno. “Non puoi impiegare per sempre dalle 3.000 alle 5.000 persone in un comitato organizzatore”, ha detto Bach. “E non puoi tenere gli atleti nell’incertezza”

Bach ha anche ammesso che il lavoro di riorganizzazione dei Giochi è “un compito mastodontico”. Ha insistito sul fatto che che fare i Giochi a porte chiuse “non è quello che vogliamo”, ma anche detto che le Olimpiadi che dovrebbero aver luogo dal 23 luglio all’8 agosto 2021 potrebbero rivelarsi un evento “unico” importante per “un messaggio di solidarietà tra il mondo intero, che si ritrova insieme per la prima volta dopo la pandemia”.