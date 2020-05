Il calcio non reggerebbe al “bullismo” di Jordan. I calciatori si metterebbero a piangere

The Independent trasporta The Last Dance nel football. Ronaldo non è un maschio alfa prepotente allo stesso modo. Messi è silenzioso

Se c’è una cosa che si impara guardando i 10 episodi di The Last Dance è che non devi mai, MAI, provocare Michael Jordan. Un attimo dopo diventi la sua vittima preferita, ti massacra, ti umilia. Ti lascia andare solo quando di te resta poltiglia. Il documentario di Netflix sui Chicago Bulls del “più grande giocatore di basket di tutti i tempi” è una droga planetaria. Soprattutto per gli sportivi, affascinati dal carisma da maschio alfa definitivo di MJ. Dal suo peso nello spogliatoio, dal suo trash talking imbattibile, dal suo “bullismo”: tutto canalizzato per motivare i compagni e smontare gli avversari.

The Independent fa un giochino: trasporta quel Jordan nel mondo del calcio. I giocatori e gli allenatori ne parlano e non ne escono benissimo.

“Nessuno ha sperimentato quel livello di ferocia competitiva. Persino Ian Wright afferma che “Jordan è la persona più motivata che io abbia mai visto”. E quello è un calciatore che ha attraversato la scuola dei colpi più duri del calcio anni ’80, quando la motivazione era generalmente qualcosa di più vicino al bullismo che a qualsiasi tipo di incoraggiamento. Molti dicono che gli esempi più vicini a quel Jordan sono Roy Keane, forse Stuart Pearce. Lo stesso Keane ha trascorso gran parte dell’ultimo decennio a liquidare il gioco moderno come “troppo morbido” e interpretato da “esseri umani molto deboli”. “Non puoi dire loro una parola”.

Jordan ad un certo punto dice, nel documentario: “La mia mentalità è vincere, ad ogni costo. Se non vivi così, allora non puoi essere al mio fianco, perché ti deriderò fino a quando non raggiungerai il mio stesso livello. E se non sali al mio livello, sarà un inferno per te”.

Un allenatore della Premier League dice che “se parlassi così ai calciatori inizierebbero a piangere”. “Forse il peggior messaggio della carriera di Jordan e che il bullismo è indispensabile alla grandezza”.

Il parallelo basket-calcio è difficile. Le battaglie fisiche con i Detroit Pistons che quasi divennero duelli filosofici ricordano le sfide tra il Barcellona di Pep Guardiola e il Real Madrid di Jose Mourinho. Il trattamento del potenziale nuovo acquisto Toni Kukoc ricorda i commenti sprezzanti del Barcellona prima di prendere Antoine Griezmann. Il ruolo di Scotty Pippen, e la totale sottomissione di un grande giocatore a una stella ancora più grande, sono fondamentalmente Karim Benzema e Cristiano Ronaldo.

Ma “non c’è davvero nessuno come Jordan nel calcio, le dinamiche dello sport sono diverse e nel calcio nessun giocatore può essere così prepotente. Questo è un punto chiave, che inevitabilmente ci riporta ai due protagonisti dell’era moderna: Lionel Messi e Ronaldo.

“Jordan sarebbe stato buttato fuori da uno spogliatoio di calcio”, dicono in molti. Questo è anche il motivo per cui l’esempio dei due totem moderni è istruttivo. Ronaldo sembrerebbe superficialmente essere il più simile a Jordan, scrive l’Independent. Ma Ronaldo non è un maschio alfa prepotente allo stesso modo. Non c’è quel “fattore paura” in giro. È generalmente troppo egocentrico. Ronaldo è felice finché è al centro dell’attenzione. Ma non è esigente come Jordan o Keane. In nazionale è visto come una sorta di Dio, ma assume anche un ruolo più paterno.

Invece Messi è molto più silenzioso, ma questo è anche il punto. Sa “uccidere con un solo sguardo”. È uno sguardo che incorpora istantaneamente tutti i suoi alti standard e un’aspettativa che tutti gli altri dovrebbero soddisfare. Tutti, David Villa, Alexis Sanchez, Griezmann e molti altri l’hanno sentito. Alcuni si sono adattati. Alcuni non l’hanno fatto. Un ex compagno di squadra dice che può essere “abbastanza estenuante”. Ma è solo sottilmente espresso. Non è governato dalla paura. È più una paura condizionata della disapprovazione.