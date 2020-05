I giocatori del Rayo Vallecano scioperano contro la cassa integrazione

I giocatori non si sono presentati alla ripresa degli allenamenti in gruppo, protestano contro la posizione della società

Primo allenamento post-pandemia deserto. La squadra è in sciopero. I giocatori del Rayo Vallecano erano attesi al campo per cominciare la preparazione in gruppo (da 10) in attesa di tornare in campo nel campionato di Segunda Divisione spagnola, ma non si sono presentati.

Stando a quanto riportato dall’agenzia EFE, i calciatori protestano contro l’applicazione da parte della società dell’ERTE (Expediente de Regulación de Empleo), una sorta di cassa integrazione prevista dalla legge spagnola, che ridurrebbe gli ingaggi di tutti i tesserati.