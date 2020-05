I capitani della Serie D scrivono una lettera alla Figc

“Sarebbe stato più giusto far retrocedere le società non in regola con i pagamenti, piuttosto che penalizzare club virtuosi ancora in corsa per la salvezza”.

I calciatori della Serie D non hanno preso bene la proposta del consiglio direttivo di retrocedere in Eccellenza le ultime quattro in classifica di ogni girone

“Sarebbe stato più giusto far retrocedere le società non in regola con i pagamenti, piuttosto che penalizzare club virtuosi ancora in corsa per la salvezza”.

Dopo la diffida nei confronti della Figa da parte di 31 presidenti della Lega Nazionale Dilettanti, anche 27 capitani si sono riuniti in una sorta di comitato spontaneo che ha deciso di scrivere una lettera agli organi federali

“Non si può retrocedere per colpa di una pandemia crediamo non sia giusto promuovere le migliori seconde dell’Eccellenza e far retrocedere le ultime quattro della Serie D e non ne facciamo una distinzione economica, sappiamo degli innumerevoli sforzi che anche i presidenti di società appartenenti alla seconda categoria dilettantistica compiono ogni anno. La verità, però, è che in condizioni normali, anche facendo i playoff non si viene automaticamente promossi, e ad avere diritto al passaggio in Serie D sono solamente le prime di ogni girone”.