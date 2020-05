Gravina: «Abbiamo lottato contro i cialtroni, i fautori del piano B». A Malagò fischiano le orecchie

Il presidente Figc e la battaglia per la ripresa della Serie A: «Sono venuti fuori i volti di tanti personaggi, spero che non ci fossero influenze di natura politica. Sarebbe gravissimo»

Ieri pomeriggio a Sky, il presidente della Federcalcio Gravina si è tolto qualche sassolino dalle scarpe.

«La preoccupazione di non ripartire è stata forte, in un mondo dove dobbiamo convivere col mecenatismo e il cialtronismo. Abbiamo dovuto oltrepassare i filosofi dell’ovvio, gli anfitrioni dell’emergenza, i musici del “tutto non si può fare”, i teorici del piano B. Il calcio ha bisogno di rispetto. Ho scoperto tante persone che lavorano in negatività ed è meglio non circondarsene, non faccio nomi ma ho capito da chi guardarmi bene. Sono venuti fuori aspetti chiari, sono venuti fuori i volti di tanti personaggi che ci circondano nella nostra vita di tutti i giorni…».

Il Corsport commenta brevemente: “Tirando a indovinare, ma fino ad un certo punto, probabilmente non si sbaglia a inserire nell’elenco Malagò, che ha sempre parlato della necessità di un piano B per il calcio. Gli altri sono tutti quei dirigenti e presidenti (non solo di Serie A) che si sono opposti al ritorno in campo.

«Mi auguro solo – ha aggiunto Gravina – che non ci fossero influenze di natura politica, sarebbe gravissimo. Spero che chi si è opposto l’abbia fatto solo per ragione tecnica».