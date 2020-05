Gli auguri a Mertens. Dall'”amore mio” di Fabian alla torta di Starace. Gattuso lo chiama al telefono 

Su Repubblica Napoli i messaggi social per il compleanno del belga. Il club gli dedica un collage di video dei suoi gol

Ieri Dries Mertens ha festeggiato il compleanno godendosi gli auguri social di tifosi e compagni di squadra. Repubblica Napoli ne riporta alcuni.

Il club gli ha dedicato, sui suoi canali social, un collage con i video dei gol più belli segnati nelle sette stagioni in azzurro.

Insigne ha postato l’immagine di Mertens che esulta dopo un gol a Firenze, con auguri annessi.

Un post condiviso da Lorenzo Insigne (@lorinsigneofficial) in data: 6 Mag 2020 alle ore 3:13 PDT

Fabian Ruiz è stato più espansivo.

“di foto per la ricorrenza speciale ne ha pubblicate ben cinque (compresa quella in cui simula un bacio sulle labbra con “Ciro”) e in una “story” si è scherzosamente addirittura dichiarato: «Buon compleanno, amore mio»”.