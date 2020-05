CorMez: gli allunghi di Insigne, Mertens e Mario Rui sono migliori di prima dello stop

La forma fisica del Napoli continua a dare risultati sorprendenti. Anche Fabian Ruiz vola. Gli scatti di molti azzurri mettono in mostra prestazioni straordinarie

Il Napoli continua ad allenarsi in forma individuale in attesa di ricominciare lunedì 18 con gli allenamenti di gruppo. Già nei giorni scorsi è stato scritto che i calciatori azzurri sono apparsi in grande forma nonostante i due mesi di stop. Oggi il Corriere del Mezzogiorno torna sul tema scrivendo che alcuni di loro, come Insigne, Mertens e Mario Rui, vanno addirittura più forte di prima.

“Spicca particolarmente lo stato di forma dei brevilinei Insigne, Mertens e Mario Rui, capaci anche sugli allunghi di viaggiare a ritmi addirittura superiori rispetto allo stop di due mesi fa. vola anche Fabian Ruiz che ha leve più lunghe per azionare la sua capacità di trasformare il ritmo dell’azione e condurre le transizioni dalla fase difensiva a quella offensiva. Ogni calciatore ha la sua area delimitata, a distanza di sicurezza dai propri compagni e gli scatti di molti azzurri mettono in mostra prestazioni straordinarie”.