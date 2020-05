Gazzetta: se il Napoli rilancia, può convincere Mertens a restare

Il club di De Laurentiis non si è arreso , nonostante la trattativa avanzata del belga con l’Inter. È chiusa, invece, l’era Callejon

La Gazzetta dello Sport dedica un ampio pezzo agli svincolati del campionato di Serie A. Tra questi, naturalmente, c’è Dries Mertens. Su di lui c’è l’interesse dell’Inter, tra le italiane. E del Chelsea in Europa. Ma il club di De Laurentiis non ha abbandonato l’idea di convincere il belga a restare in azzurro. Mentre ha già deciso di lasciare andare via Callejon. Scrive la rosea:

“Il Napoli al momento figura nella categoria dei possibili “donatori”: su Mertens non ha ancora gettato la spugna, nonostante la trattativa avanzata del belga con l’Inter. Con un rilancio può convincere “Ciro”, mentre considera chiusa “l’era Callejon”: si accaserà in Spagna, col Valencia in pole davanti alle due di Siviglia”.