Gazzetta: rinnovo Mertens, ultimi 7 giorni per decidere

De Laurentiis non ha intenzione di cedere e ha lanciato il suo ultimatum per l’attaccante belga. Zielinski firma il rinnovo, Milik vuole andare via

La gazzetta dello Sport oggi fa il punto sulla questione rinnovi per il Napoli. Il club ha diversi contratti in scadenza e da tempo ha cominciato a trattare con i suoi calciatori. Non tutti però hanno ancora chiarito la propria posizione al contrario di Callejon che ha fatto capire di volersene andare. Resta in sospeso infatti la questione Mertens

Il Napoli non ha più intenzione di aspettare, a Mertens ha dato ancora una settimana di tempo per decidersi a firmare. Diversamente, potrà andare.

Discorso diverso invece per i due polacchi del Napoli

Prossima, invece, la firma di Zielinski, mentre Milik pare orientato a andare via. Costa 50 milioni, eventualmente, per chi è interessato.

L’ultimo rinnovo è invece quello di Maksimovic che non desta particolari preoccupazioni

L’intesa col difensore serbo non dovrebbe rappresentare un grosso problema per la dirigenze napoletana, con lui restano da sistemare ancora alcuni dettagli che non riguardano le questioni collaterali.