Gazzetta: Mertens in grande forma, subito in gol nella prima partitella post virus

“Il belga si diverte troppo in campo, tanto che Gattuso deve frenarlo per non affaticare i muscoli, soprattutto in questa fase delicata”

Dries Mertens è uno dei calciatori del Napoli che si sono presentati più in forma alla ripresa post stop da pandemia. In smagliante forma fisica, ha dimostrato di aver lavorato bene anche sul terrazzo di casa, a Posillipo. La Gazzetta scrive che è tale il divertimento in campo del belga, anche durante gli allenamenti, che Gattuso deve frenarlo, per non affaticare i suoi muscoli. E proprio grazie al divertimento che prova giocando a pallone, ieri, nella prima partitella post virus a Castel Volturno, è stato proprio Dries a segnare un gol.

“Alla ripresa degli allenamenti, lo scorso 10 maggio, Mertens è stato fra quelli che si è presentato più tirato a lucido. Peso forma non intaccato dalla clausura, e fisico brevilineo che lo agevola a entrare presto in forma. E infatti nelle esercitazioni singole e di gruppo eccolo lì sempre scattante, con Rino Gattuso in campo che gli fa mordere un po’ il freno come si fa con i cavalli. Perché i muscoli sono roba delicata e ancora siamo in una fase preliminare. Ma lui, Ciro, si diverte troppo in campo e ieri, nella prima partitella post virus disputata a Castel Volturno, è andato subito a segno“.