Gazzetta: il Napoli ha un patto Champions per insidiare l’Atalanta

Il Napoli considera il finale di stagione come un’opportunità di rilancio, dopo un’annata che ha dato poche soddisfazioni. Un rilancio che ha come obiettivo il quarto posto

Si comincia a respirare di nuovo aria di calcio. Tra domani e domenica anche il Napoli dovrebbe cominciare gli allenamenti individuali in vista della possibile ripresa del campionato. La Gazzetta dello Sport oggi ricorda che il campionato si è interrotto proprio nel momento in cui il Napoli sembrava aver trovato un equilibrio di gioco con l’inserimento dei nuovi acquisti del mercato di gennaio e riaperto il discorso Champions. Discorso che è sfociato in un patto spogliatoio tra Gattuso e i suoi calciatori

“Non è follia pensare che il Napoli consideri il finale di stagione come un’opportunità di rilancio, dopo un’annata che ha dato poche soddisfazioni. Un rilancio che ha anche un obiettivo: il quarto posto e, dunque, la zona Champions League. Ci sono 9 punti tra il Napoli e l’Atalanta, di mezzo, al quinto posto, c’è la Roma a quota 45”