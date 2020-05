Gargano non cita Mazzarri tra i suoi allenatori

Al Corsport: «Andai via perché mi disse che avrei giocato di meno. De Laurentiis provò a convincermi a restare, avrei dovuto dargli ascolto»

Nell’intervista al Corriere dello sport, Gargano racconta perché andò via da Napoli la prima volta.

«Se tornassi indietro, farei diversamente. Ma andò così: parlai con Mazzarri e mi disse che avrei avuto meno certezze rispetto alla stagione precedente. Io volevo giocare, ne avevo bisogno per me ma anche per mostrarmi a Tabarez il ct. E allora decisi di favorire le trattative. De Laurentiis tentò di placarmi, mi spingeva a restare. Avrei dovuto dargli ascolto».

E alla domanda sui tecnici avuti nella sua carriera, non cita Mazzarri.

Sono stato bene con chiunque, Reja mi ha guidato nel mio inserimento in Italia, Donadoni l’ho avuto in due esperienze, ma Benitez appartiene a un’altra categoria. Quando rientrai a Napoli, dopo le due stagioni tra Inter e Parma, non fu facile e non solo sarebbe stato per nessuno. E invece lui con la sua esperienza mi tranquillizzò: tu resti qua, vedrai che giocherai. Rafa ha un suo stile, gli sono riconoscente per quella stagione nella quale mi ha cambiato.