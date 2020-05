Diritti tv, De Laurentiis nella commissione per l’offerta Cvc (Sky potrebbe allontanarsi)

Il Corsport: Adl con Agnelli, Percassi e Lotito. La questione Sky: si teme un’offerta al ribasso per il prossimo triennio dopo essere finiti in tribunale

I club di Serie A hanno fatto partire i decreti ingiuntivi nei confronti di Sky. Oggi l’Assemblea valuterà cosa fare con Dazn e Img, scrive il Corriere dello Sport. Se accettare i loro piani di rientro oppure passare anche con loro alle vie legali.

Con Sky la questione resta ancora aperta, perché deve pagare ancora 130 milioni di euro che mancano e la Lega si aspetta che la quota venga saldata, soprattutto adesso che c’è una data per la ripresa del campionato.

“Altrimenti non viene esclusa la possibilità di chiedere un risarcimento danni. Alcuni club comunque si augurano che la situazione possa essere ricomposta perché la verità è che come la serie A ha bisogno dei soldi di Sky, la stessa Sky ha bisogno dei diritti di serie A per conservare il suo monte di abbonati. Per di più tra un anno scadrà il contratto e il prossimo autunno, presumibilmente, verrà lanciato il bando per il triennio 2021/24″.