Dialogo tra Montalbano e Catarella sullo scirocco

S ieri arrisbigliata che pariva tinisse un fierra nella tista: il venta curriva come un cavaddra al galoppa ed eri chiù vilocia della bore.

Mintra il caffia salivi Muntilbano non aviva pinsera ma sulo pisantizza di ciriveddra. Adilina – la su tata – sapiva che in chesta mumenta non aviva nimmina da parlari prichia al cummissaria davi fastiddia qualichiasi cusa.

Ma vinni il mumento di annari in officia e sulla vie da Marinelle a Vigate Muntilbano vitti un paisaggia lunari facta di stormira di foglia e culura vivida…

Trasinna in Cummissariata vitti Catarelle assittata al computeri che annava annantia e arreta con la faccie che pariva nu mussulmana alla prighiere.

“Catarè ma che mintula faci?”.

Catarelli: “Boni jourma dutturi: che faccia faccio?”.

Muntilbano: “Faci la faccie di un mussulmane”.

C: “Ma pirchia il mussulmane faci na faccie specia?”.

M: “No la faccie: il muviminta che faci la faccie”.

C: “Mi scusasse dutturi ma chesta è la mea manera di cumbatteri lo sciroccu”.

M: “Ma pirchia lo sciroccu si cumbatta?”.

C: “Sissi, dutturi, me patre diciva che iddo cu lo sciroccu ci sciarriave”.

M: “E chi vincive?”.

C: “A vote iddu, a vota lo vienta”.

M: “Ma quinni tibi mi stavi dicinna che vai a vienta?”.

C: “A vote sissi, a vote nonsi”.

M: “Ma macari ia hodie mi sinto na munezze”.

C: “Ma possa acchiederla uni cusa?”,

M: “Acchieda pure”.

C: “Ma lia quanno ci stavi lo scirocca ci l’havi la pacientia de magnari le carcioffole?”.

M: “Catarè, ma stai bona?”.

C: “Bastivolmenti”.

M: “Ma allura pirchia mi facia chesta dimanne sciruccate?”.

C: “Propria pirchia ci stavi lo scirocca… “.

M: “Ura havia capita: quinni tibi mi stavia dicinno che commo ci volia pacientia pe magnarisilla li carcioffola, accusie ci volia pacientia per suppurtari lo vienta malitta?”.

C: “Commo è ‘ntelligenta lia: havia accapita omnia”.

M: “Bah, allura hodie è meliora che mi magna le favia”.

C: “Le favia fanna bine all’intestigna”.

M: “Uni vada meliora?”.

C: “Et macari abbundantia”.

M: “Amenna”.

C: “Ammenna”.

M: “Catarè, mi stavia acchiananna nu poca di sita: havi dell’aqua minerala a purtata di mana?”.

C: “Sissi, dutturi, ma si facietta nu brora vigitala”.

M: “E a mane il brora nun ci trasi”.

C: “E nun scinnia”.

M: “In facta Adilina per stasira mi havi priparata delli puparuola talliata a strasicarella cu l’auliva”.

C: “Bona e a mizzijuorna da Enzu che si faci priparara?”.

M: “Chella che ci stavia: lo sai bina che quanno ci stavi la sciruccata i piscatora non ajescina: si arrischia che una sirena ti magna e purti a rive pauca o nihila”.

C: “Va bine, ma qualichi cusa pe na capunatine e nu spaghitta s’arritruva simpra”.

M: “Sissi, in funda lo scirucca non è il Ghiblia… “.

C: “Ma che fussa sto Ghiblia nu fumetta commo Diabolika?”.

M: “Nonsi, Catarè, è n’atu vienta africcana che soscia chiù fortia dello sciroccu nustra”.

C: “Ah, ma sugno vienta parinta?”.

M: “Tutti li vienta sugno parienta, ma paria che non sugna congiunta… ”.

C: “(…)”.