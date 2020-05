Di Marzio: «A Mertens dieci milioni in due anni, più bonus». Il ruolo di Gattuso

Due milioni alla firma, poi quattro il primo anno e quattro il secondo che finirà quando il belga avrà 35 anni. Il tecnico ha convinto il club a rilanciare

Gianluca Di Marzio conferma l’accordo tra il Napoli Mertens. Per il calciatore belga, che ha appena compiuto 33 anni, un contratto alla Totti che a 33 anni rinnovò per quattro anni.

Per Mertens dieci milioni complessi più bonus: un cinque più cinque. Non male. Anzi, un due più quattro più quattro, come un tempo per i parati. Due milioni alla firma, e poi quattro il primo anno e quattro il secondo che lo porterà ai 35 anni. Più bonus.

Di Marzio scrive del ruolo fondamentale svolto da Gattuso. Di Marzio scrive che è stato lui a sollecitare il Napoli a compiere un ulteriore sforzo economico per battere la concorrenza dell’Inter. Anche se la narrazione è che lui non sarebbe mai in nessuna altra squadra italiana.