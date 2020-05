de Magistris replica a De Luca: «La nostra pazienza è finita, ingerenza intollerabile»

Ieri il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha dichiarato illegittima l’ordinanza del sindaco di Napoli De Magistris pro-movida.

Il sindaco non ha però tardato a ribattere con una dichiarazione rilasciata all’Ansa.

«Da parte del Comune di Napoli c’è leale cooperazione istituzionale e assoluto rispetto della cornice nazionale, ma a questo punto la nostra pazienza è finita e non si può più tollerare che ci sia un’ingerenza assolutamente illegittima nei confronti delle prerogative della città di Napoli. Tutto questo non è più sostenibile. Noi andremo avanti per la nostra strada perché la nostra ordinanza non solo è legittima ma è doverosa e tutela in modo ancor più efficace rispetto all’ordinanza regionale il diritto alla salute dei nostri concittadini. Inoltre è paradossale e sorprendente che in un momento in cui si lavora in tutto il Paese per le riaperture, anche se a rilento, a Napoli dopo le 22 non si possa andare a prendere una birra».