Damascelli: “Il campionato ricomincia non da dove era rimasto”

Il giornalista critico sulla scelta delle date per la Coppa Italia che costringeranno l’Inter a un tour de force

Il calcio riparte. Oggi la decisione del Governo di far ripartire la Serie A dal 20 giugno, ma non per tutti è tutto oro ciò che luccica, come scrive il giornalista Tony Damascelli sul sito di Radio Rai che non vede di buon occhio le date scelte per la Coppa Italia, semifinali il 13 e il 14, finale il 17.

Breve riflessione: tutte e tre queste partite potrebbero risolversi ai supplementari che, dopo tre mesi di sosta, mi sembrano un rischio assurdo.

“Il campionato ricomincia non da dove era rimasto”, questo il suo amaro commento

Molte cose sono cambiate, come dimostra appunto questo calendario grottesco, l’Inter farà i tripli turni, prevedo urla feroci di Antonio Conte che già era contrario alla ripresa, figuratevi dopo il coniglio uscito dal cilindro di Spadafora and Gravina.