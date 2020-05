CorSport: Serie A, la Fase 2 costa 4 milioni per due mesi

Ogni club dovrà spendere 150mila euro per i tamponi, 10mila per gel igienizzante, mascherine e guanti, 5mila per la sanificazione e 5mila al giorno per i ritiri

Il Corriere dello Sport fa il conto delle spese che ogni club dovrà affrontare per la fase 2 con tutte le norme sanitarie e igieniche che essa comporta. Cifre importanti. Tra maggio e giugno un totale di 4 milioni di euro da suddividere tra le venti squadre di Serie A.

La spesa principale riguarda i tamponi.

“Ogni tampone ha un costo compreso tra i 100 e i 150 euro, in questi due mesi tutti gli elementi da tenere costantemente monitorati ammontano a circa 50-60 persone per società considerando tutte le parti chiamate in causa (calciatori, dirigenti, staff tecnico, personale) e ognuno di loro in assenza di un sistema chiuso dovrebbe effettuare due controlli settimanali. La stima è di circa 20mila tamponi necessari per l’intera serie A, circa mille per ogni società con un costo che complessivamente potrebbe toccare i 3 milioni di euro per l’intera lega e i 150mila euro per ogni club”.