CorSport: patto Lotito-Lazio, premio scudetto da 10 milioni. Giocatori in tripudio

Il premio sarà ratificato nel prossimo incontro del 3 giugno, poi sarà depositato in Lega. Si tratta di 400mila euro a giocatore. Un dettaglio da chiarire è se l’importo sarà netto o lordo. Non si conosce entità premio Champions

Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, nella riunione di lunedì scorso a Formello, il presidente Lotito avrebbe offerto alla Lazio un superpremio scudetto da 10 milioni.

“Dieci milioni, sarebbe questa la somma promessa dal presidente. Si sa che pronunciando la ricca cifra in tanti sono rimasti a bocca aperta. Il premio è da ratificare nel prossimo incontro che Lotito avrà con la squadra, è fissato dopo il 3 giugno, quando rientrerà il capitano Lulic a Formello (assente il 18 maggio). Subito dopo sarà depositato in Lega, è la prassi. Dieci milioni era la cifra totale che il presidente aveva stanziato un anno fa, prevedendo il premio tricolore oltre a quelli per la Champions, l’Europa League e la Coppa Italia. Quest’anno l’avrebbe trasformata direttamente in incentivo scudetto”.