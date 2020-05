CorSport: le pressioni politiche e l’esempio della Bundesliga spingono Conte verso una decisione 

Il Premier teme che la questione campionato possa avere ripercussioni sulla durata dell’esecutivo. Ai suoi collaboratori ha spiegato che troverà una soluzione in prima persona. L’esempio tedesco lo ha convinto

In conferenza stampa, sabato sera, il Premier Conte è stato cauto nei confronti della ripresa del campionato. Qualcosa, però, potrebbe cambiare nei prossimi giorni, scrive il Corriere dello Sport.

“Spinto da pressioni politiche che arrivano sia dalla sua maggioranza (Pd e Italia Viva) sia dall’opposizione (un po’ da tutti i partiti), il premier è cosciente che fermare definitivamente il campionato si trasformerebbe in un caso politico che potrebbe avere ripercussioni serie, addirittura sulla durata dell’esecutivo. Non è un’esagerazione, ma uno degli scenari analizzati e presi in considerazione”.