CorSport: Juve, ancora incerta la data di rientro di Higuain a Torino (ma tornerà) 

Ieri finalmente Cristiano Ronaldo è tornato a Torino dopo 56 giorni trascorsi a Madera. Adesso dovrà restare per due settimane in isolamento prima di poter tornare in campo. Tra oggi e domani dovrebbero tornare Douglas Costa, Danilo e Alex Sandro. A breve anche il resto del gruppo. Ma su Higuain, scrive il Corriere dello Sport, restano ancora dubbi. Anche se la sensazione è che tornerà.

“Più lungo e più ricco di interrogativi il rientro di Higuain. Il Pipita è ancora a Buenos Aires e non è ancora dato sapere quando effettivamente farà rientro in Italia. Dopo i giorni delle inquietudini e delle incertezze, in cui si era anche ipotizzata una rottura clamorosa con la società, ora la sensazione è che Gonzalo non regalerà sorprese e si presenterà all’appello, rispondendo alla convocazione della società per la ripresa degli allenamenti, prima individuali e poi, chissà, di gruppo. Il futuro, ciò che succederà in estate, è ancora tutto da scrivere, nonostante la carezza di Paratici che ha ribadito di voler puntare su Higuain fino al 2021. Il River Plate , infatti, non molla la presa: “Il club – spiega il direttore sportivo, Enzo Francescoli – farà tutto il possibile ma la distanza economica tra il nostro calcio europeo è enorme, quindi dipende molto dal giocatore. Gonzalo può fare molto per tornare”.