Corsport: il rinnovo di Mertens sancisce l’addio di Milik

L’attaccante polacco vuole giocare e sarebbe rimasto se avesse avuto le giuste garanzie di non fare panchina, garanzie che decadono con la conferma di Mertens

La scelta di Milik sancisce di fatto l’addio di Arek Milik al Napoli, riporta oggi il Corriere dello Sport. Il calciatore polacco infatti è in scadenza di contratto, ma avrebbe fatto un pensiero all’ipotesi di rinnovo qualora Dries se ne fosse andato. Nessun problema personale tra i due calciatori, solo una questione di campo. Milik vuole giocare, ma è chiaro che la presenza di Mertens, com’è successo in questi ultimi due anni lo lascerebbe spesso fermo ai box. Propio per questo dunque Milik sta prendendo seriamente in considerazione le offerte he arrivano, ma sia chiaro a tutti che il presidente De Laurentiis non ha intenzione di fare sconti a nessuno per l’attaccante, tanto meno alla Juventus

serviranno più o meno cinquanta milioni per comprarsi i gol del ventiseienne, con un carattere talmente forte da aver saputo superare due interventi chirurgici consecutivi, l’uno dall’altro separati da undici mesi.