CorSport: allenamento graduale per il Napoli, si lavora al possesso palla

Allenamenti senza stress, perché il darci dentro a tavoletta potrebbe generare rischi non sottovalutabili. Si marcia verso la normalità controllando i fattori legati allo stress psicofisico

Il Napoli va piano in allenamento. Occorre evitare il rischio di infortuni dopo il lungo stop, scrive il Corriere dello Sport.

Allenamenti quotidiani ma

“senza stress, perché il darci dentro a tavoletta potrebbe generare rischi non sottovalutabili”

E anche perché ancora non c’è una data per il ritorno in campo.

Il lavoro procede con una graduale intensificazione. In particolare, da sabato, quando sono ripresi gli allenamenti di gruppo, è aumentato il lavoro tecnico-tattico finalizzato soprattutto al possesso palla.

“Marcia di avvicinamento alla normalità, dunque, a passo piuttosto svelto, ma controllando quelli che potrebbero essere i possibili fattori legati allo stress psicofisico”.

Sono rientrati in gruppo Allan, Llorente e Fabian Ruiz, mentre resta fermo Manolas.