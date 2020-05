Corsera: Se il campionato riprende il 20 non ci sarà spazio per la Coppa Italia

Se venisse confermato il 13 giugno come il giorno di ripresa della stagione (in deroga al Dpcm che prevede il divieto di eventi sportivi fino al 14) per venire incontro al desiderio del ministro di dar sollievo agli italiani con sfide visibili a tutti, si potrebbero calendarizzare subito le due partite di Coppa Italia, Juventus-Milan e Napoli-Inter, in programma sulla Rai e capaci di catturare milioni di tifosi.

Se il fischio d’inizio fosse spostato al 20 non ci sarebbero più slot disponibili per la coppa: in ogni caso molte società spingono per disputare i quattro recuperi prima della 27ª giornata.