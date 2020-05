Coronavirus, Ascierto: “Probabile che si possa tornare allo stadio nel 2021”

“I numeri in Campania stanno andando nel verso che ci auguravamo, mentre al Nord il declino procede in maniera più lenta: c’erano diversi casi importanti come numero, il virus circola molto più che da noi. Però non dobbiamo abbassare la guardia per non vanificare i sacrifici fatti, sarà cruciale verificare i numeri tra due-tre settimane perché saranno quelli dell’inizio di questa Fase 2. Sarà un momento fondamentale per capire se effettivamente c’è una riduzione del contagio”.