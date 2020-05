Cormezz: Insigne e Meret alla riunione con l’Associazione calciatori

I due azzurri hanno raccolto le inquietudini dei colleghi per i contagi rilevati al nord e le precisazioni che gli allenamenti individuali saranno retribuiti

Dopo l’esito positivo dei tamponi e dei controlli, con grande attenzione e con tutte le misure di sicurezza del caso il Napoli riapre oggi le porte del centro sportivo di Catsel Volturno per la ripresa degli allenamenti in forma individuale. Ci sono ovviamente tante preoccupazioni ancora che gravano sui calciatori, dalla salute personale alle questioni economiche legate agli stipendi, come riporta oggi il Corriere del Mezzogiorno, emerse dalla riunione con l’Associazione calciatori

Insigne e Meret hanno partecipato alla riunione con l’Aic, raccogliendo l’inquietudine di alcuni colleghi per i contagiati di Torino, Sampdoria e Fiorentina e per le comunicazioni inviate ai club (non è una vicenda che riguarda il Napoli) per chiarire che la seduta svolta nel centro sportivo è una prestazione realizzata nell’interesse del club meritevole di retribuzione.