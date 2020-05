L’albergo del centro sportivo resta dunque chiuso, in attesa di disposizioni diverse da parte del club di Aurelio De Laurentiis

Il Napoli prosegue le sessioni di allenamento individuale, ma ancora non è partito alcun lavoro nell’hotel attiguo al centro Sportivo e secondo quanto riporta oggi il Corriere del Mezzogiorno la squadra proseguirà il lavoro così ancora per la prossima settimana, in attesa che arrivi una decisione certa sulla ripresa del campionato. Il presidente infatti non vorrebbe portare la squadra in ritiro prima di avere una data per tornare a giocare

Gli allenamenti collettivi

Il Napoli proseguirà con gli allenamenti individuali almeno per un’altra settimana. L’ipotesi ritiro verrà presa in considerazione quando ci sarà una data certa per la ripresa del campionato. L’albergo del centro sportivo resta dunque chiuso, in attesa di disposizioni diverse da parte del club di Aurelio De Laurentiis