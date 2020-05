CorMez: Insigne si pone come esempio di disciplina e rigore per il Napoli

A Lorenzo l’allenamento sul terrazzo di casa ha dato risultati sorprendenti. Ha virtualmente indossato la fascia da capitano

E’ Lorenzo Insigne uno dei calciatori del Napoli tornato più in forma dalla quarantena. L’allenamento in smart working gli ha fatto bene. E’ come se il capitano si fosse posto l’obiettivo di essere un esempio di disciplina e rigore per l’intero gruppo, scrive il Corriere del Mezzogiorno.

“Dries Mertens è tra quelli che fisicamente stanno meglio, l’umore è alto. Callejon uguale, Lorenzo Insigne a cui pure l’allenamento sul terrazzo di casa ha dato risultati sorprendenti, ha virtualmente indossato la fascia da capitano e si pone come esempio di disciplina e rigore. In due mesi Gattuso li ha seguiti a distanza ogni giorno e la risposta sul campo è arrivata puntuale. Il Napoli lavora per guadagnare la forma migliore. Partendo da una base ottima”.