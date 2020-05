CorMez: Il Napoli vuole blindare Meret fino al 2025. Lui vuole garanzie sulle gerarchie

A fine stagione il Napoli dovrà risolvere il dilemma tra i pali: Ospina o Meret? Finora i due portieri si sono alternati più o meno equamente con Ancelotti, che utilizzava il friulano in Champions e nei big match della Serie A e Ospina contro le squadre di medio bassa classifica, scrive il Corriere del Mezzogiorno. Gattuso, invece, ha invertito le gerarchie. Ha preferito la maggiore esperienza del colombiano nel gioco dal basso e ha puntato su questa caratteristica per dare più spazio a lui che al collega di reparto.

“Gattuso dovrebbe ripartire dalla fiducia in Ospina, poi però a fine stagione il Napoli dovrà decidere. De Laurentiis ha investito circa 30 milioni per Meret, fu una sua scelta, Ancelotti spingeva per Areola e Sirigu, Giuntoli trattò Leno. Il Napoli è consapevole del suo valore, il ricordo delle grandi parate compiute è ancora vivo e, infatti, spinge per il rinnovo fino al 2025. Il suo agente Pastorello attende, vuole capire quali saranno le gerarchie, anche l’entourage di Ospina segue la stessa strategia. Toccherà a De Laurentiis, Gattuso e Giuntoli ricercare l’unità di intenti e soprattutto scegliere”.