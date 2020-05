CorMez: Gattuso è colpito dal senso di responsabilità e dalla professionalità dei calciatori

Gli azzurri hanno messo da parte contratti e scadenze e lavorano in un clima di armonia. La professionalità prevale sugli interessi individuali

Il Napoli si allena per farsi trovare pronto ad un’eventuale ripartenza. Gattuso, scrive il Corriere del Mezzogiorno, è molto contento non solo della forma fisica del gruppo, ma anche della disponibilità mostrata dai suoi calciatori.

“Contento, per ora, di come si sono presentati tutti i ragazzi della rosa, al di là della tenuta atletica che hanno mantenuto con gli allenamenti a casa, Gattuso è rimasto colpito dal senso di responsabilità mostrato da ciascuno. Si lavora e basta, a prescindere da quello che sarà l’immediato futuro. E si lavora bene in un clima di assoluta armonia e disponibilità reciproca”.