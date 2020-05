Commissione medica Figc: “Domani risposta su protocollo dal Comitato tecnico scientifico”

Walter Della Frera: “A parole, stando a Spadafora, non ci sono problemi, ma aspettiamo l’ufficialità della carta per validare il ritorno agli allenamenti di gruppo”

Ai microfoni di Radio Marte è intervenuto Walter Della Frera, membro della Commissione medica della Figc. Si è detto fiducioso sulla ripresa del campionato.

“Sono ottimista alla luce dell’evolversi della situazione”.

Della Frera ha annunciato che domani arriverà un riscontro sul protocollo da parte del Comitato tecnico scientifico del governo.

“Domani riceveremo la risposta ufficiale del CTS con il protocollo definitivo da validare. A parole, stando a Spadafora, non ci sono problemi ne troveremo delle modifiche, ma aspettiamo l’ufficialità della carta per validare il ritorno agli allenamenti di gruppo. Dopo lavoreremo al protocollo gare, non bisogna inventarsi niente, c’è lì la Germania come esempio. Non si tratterà di copiarli però, perché in realtà avevamo fatto prima noi. Solo che lì, con meno influenza del virus sul paese, hanno avuto prima l’ok dal governo rispetto a noi”.