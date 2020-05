Chiellini: «Sarri? Si parla con lui solo prima della doccia. Dopo puzzeremmo di fumo»

Ancora uno stralcio di “Io, Giorgio”. «Ha un carattere particolare, molto chiuso, anche se la Juventus è riuscita a smussargli qualche angolo. Non c’è stato verso di intervenire sul suo attaccamento smodato alle sigarette»

Ancora uno stralcio di “Io, Giorgio”, l’autobiografia di Giorgio Chiellini che ormai quotidianamente ci regala perle elargite dal capitano bianconero. Stavolta parla del tecnico della Juventus, Maurizio Sarri.

«È sempre alla ricerca della perfezione, per esempio il cento per cento di possesso palla nella metà campo avversaria… Utopia, certo. Forse però è proprio questo suo modo di ragionare ad averlo portato fin qui, partendo come ha fatto dal basso».