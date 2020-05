Ceferin: “La data del 3 agosto era solo un suggerimento, non ufficiale”

In una lettera ad Aulas, del Lione, pubblicata su Le Parisien, apre ad una chiusura del campionato oltre il termine indicato

Il presidente della UEFA, Aleksander Ceferin, ha scritto una lettera al presidente del Lione pubblicata da Le Parisien. Ceferin scrive che la deadline del 3 agosto per la chiusura dei campionati è solo una raccomandazione e non un vincolo ufficiale.

“Le date del 20 luglio (per le federazioni classificate dal 16° al 55° posto nel ranking UEFA) e del 3 agosto (per le classificate dal 1° al 15° posto) sono state menzionate nelle presentazioni fatte durante gli incontri con segretari e presidenti delle 55 associazioni affiliate alla UEFA il 21 aprile e nelle riunioni tra gruppi di lavoro. Tuttavia, durante queste riunioni, abbiamo sempre menzionato che queste date sono solo raccomandazioni, formulate provvisoriamente e non ufficiali”.