Ceferin al CorSport: “Il rischio zero non esiste in nessun settore lavorativo”

Già ieri in un’intervista a beIN Sports Aleks Ceferin , presidente dell’Uefa, aveva precisato che l’80% dei campionati verrà portato a termine . Oggi sulle pagine del Corriere dello Sport ha precisato che il rispetto delle regole non viene messo in discussione e che il rischio zero non esiste:

“Nessuno vuole il marchio di irresponsabile. Gli organizzatori delle competizioni nazionali si stanno dotando di protocolli di sicurezza molto seri e articolati che dovranno essere applicati con assoluto rigore. Il rischio zero non esiste a nessun livello e in nessun ambiente lavorativo. Ci stiamo tutti attrezzando per proteggerci. Ho molta stima dei calciatori della Serie A e dei dirigenti italiani e non credo ad alcun tentativo di boicottaggio”.

Poi sull’Italia

«L’Italia è uno dei grandi paesi calcistici europei e il suo campionato ha una valenza essenziale, è visto da molti sportivi anche al di fuori dei suoi confini. La pandemia ha messo in ginocchio l’intera economia e non solo il calcio. Assoluta priorità alla salute pubblica, ci mancherebbe, ma come tutti gli altri settori anche noi abbiamo il dovere di ripartire rispettando gli impegni ci siamo assunti. Le competizioni nazionali e quelle europee sono fisiologicamente collegate e noi vogliamo in Europa club che abbiano vinto i campionati e le coppe nazionali, qualificandosi sulla base dei risultati. È l’essenza dello sport, non solo del calcio».

E sulla quarantena obbligatoria per tutta la squadra inclusa nel protocolla della Serie A