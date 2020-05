Castellacci: «Protocolli non applicabili. Servono date certe per la ripresa»

Il presidente dell’Associazione Medici del Calcio, Enrico Castellacci, è intervenuto a Radio 1 sui temi critici che riguardano la ripresa degli allenamenti e del campionato.

«Ha ragione chi dice che non si possono costringere i calciatori a un’ulteriore quarantena, bisognerà piuttosto responsabilizzarli, cercando di essere un pochino più flessibili ed entrando nella logica tedesca, non in quella della quarantena in caso di un Covid-19».