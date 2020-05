Castellacci: “Avrei preferito evitare di giocare alle 16.30, fa troppo caldo”

A Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Enrico Castellacci, presidente dei medici sportivi italiani ed ex medico sociale della Nazionale italiana.

“Tutti aspettano con ansia una data. Tutti i tecnici, gli operatori, i preparatori atletici, e i calciatori. Sarebbe fondamentale per programmare gli allenamenti. Io credo che il 28 questa data debba uscire perentoriamente, non penso ci saranno ulteriori ritardi. Sarebbe stato bello che sin dall’inizio si fosse teso a sburocratizzare, facendo un solo tavolo di confronto, evitando passaggi, ratifiche, confronti. Serviva solo buon senso. Avvertiamo molto la responsabilità dei medici, ma non avvertiamo quella della Federazione. Questo ci lascia un attimo perplessi. Mi auguro che questo serva da esperienza. I medici del calcio hanno dalla loro la professionalità ma non hanno pressione mediatica, non hanno aiuti politici. D’ora in poi il binomio preparatore-medico, sarà fondamentale per le squadre, per i recuperi e per ridare tono agli atleti”.