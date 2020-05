Carminati: «Giocare ogni tre giorni è pericoloso, attenti ai tendini d’Achille»

Il preparatore atletico dello Zenit a La Stampa: «Non è come dopo la pausa estiva. I calciatori in due mesi hanno potuto fare solo cyclette»

Su La Stampa un’intervista a Ivan Carminati, ex preparatore atletico di Inter, Manchester City e Lazio oggi allo Zenit San Pietroburgo.

Spiega che i due mesi di stop per la pandemia sono molto diversi dalle pause estive normalmente concesse ai calciatori.

Bisognerà lavorare con carichi graduali. Il pericolo degli infortuni è dietro l’angolo.

«Sicuramente partire con carichi di lavoro graduali per evitare gli infortuni. Perdere adesso un giocatore, in un campionato da finire con partite ogni 3 giorni in un lasso di tempo ridotto, significherebbe perderlo per tutta la stagione».