Cannavaro: «In Cina il campionato torna a ottobre. Si tratta di rispetto per la vita delle persone»

Sul Mattino le parole del campione del mondo. «Mi sembra assurdo che in Germania si giochi e in Italia quasi».

Il Mattino riporta alcune dichiarazioni di Fabio Cannavaro, allenatore del Guangzhou campione di Cina. E’ sorpreso dalla decisione della Bundesliga di riprendere e anche dal dibattito italiano intorno alla ripartenza del calcio.

«Qui il campionato dovrebbe ripartire in ottobre, mi sembra assurdo che in Germania si giochi e in Italia quasi. Stiamo parlando di rispetto della vita delle persone».