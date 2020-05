Campania, De Luca incontra i pediatri per pianificare il prossimo anno scolastico

“Il prossimo anno presenta diverse criticità che vanno affrontate. Occorre essere già pronti su più fronti, dalle vaccinazioni alla definizione di un piano sanitario mirato per la scuola e tutte le sue componenti”.

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha incontrato oggi le rappresentanze dei pediatri campani in vista del prossimo anno scolastico.

Il governatore ha dichiarato:

“Abbiamo voluto questo primo incontro per avviare subito un confronto diretto con i medici pediatri, per ascoltare le loro proposte e per prepararci alla ripresa del prossimo anno scolastico che già oggi presenta diverse criticità che vanno affrontate. Occorre essere già pronti su più fronti, dalle vaccinazioni alla definizione di un piano sanitario mirato per la scuola e tutte le sue componenti”.

In attesa della definizione delle linee guida nazionali, sono state individuate una serie di iniziative su cui concentrarsi. Innanzitutto una campagna di vaccinazione antinfluenzale per la popolazione scolastica, che dovrà essere la più estesa possibile. In secondo luogo mettere in condizione i pediatri di prescrivere in autonomia i tamponi e di fare in modo che le risposte siano rapide. Verificare, con gli uffici regionali, il fabbisogno di aule e spazi. Infine, garantire a pediatri e scuole la piena disponibilità di dispositivi di protezione individuale.

Nei prossimi giorni saranno organizzati altri incontri con il mondo della scuola della nostra regione.