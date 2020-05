Calcagno sugli infortuni: “Non sono preoccupato”

Umberto Calcagno, vicepresidente dell’AIC, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha esposto la sua idea sugli infortuni

“Gli allenamenti si intensificano ma il numero non è al di sopra del normale rispetto all’inizio dei ritiri. Comprimere così tanto, tuttavia, questo finale di stagione in un periodo dell’anno dove non si è abituati a giocare e con temperature di un certo tipo, potrà creare qualche problema in più. Ma non dubito che gli staff dei preparatori atletici e degli allenatori, come abbiamo visto in questo periodo di lockdown, abbiano mezzi e organizzazioni sbalorditivi. Con i mezzi di indagine e di preparazione, gran parte dei problemi sono certo che verranno gestiti al meglio”.