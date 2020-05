Cairo: “È tutto complicato. Ho votato per riprendere, ma ho dei dubbi”

“Ma come si fa, è tutto complicato, troppo ravvicinato. Se finisci questa stagione il 20 agosto, servono 2-3 settimane di riposo e poi quattro per la preparazione: si inizierebbe ad ottobre e poi ci sono gli Europei”

Il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha parlato a Radio 1 esprimendo i suoi dubbi sulla ripartenza del campionato. L’ha definita “molto complicata”.

“Sembra che si riprenda il 13 o il 20 giugno. I giocatori però faticheranno molto: c’è rischio alto di infortuni e ora vanno piano per paura di farsi male. Come gli altri ho votato per riprendere, ma ho dei dubbi”.