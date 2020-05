Borriello: “Siamo in fase di apertura. Perché non riaprire anche gli stadi?”

L’assessore allo Sport del Comune di Napoli a Radio Punto Nuovo: “Se ci saranno ancora norme così stringenti, sono preoccupato per il prossimo campionato”

L’assessore allo Sport del Comune di Napoli, Ciro Borriello, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo. E’ dell’idea che in questa fase di ripartenza debbano riaprire anche gli stadi. Naturalmente con tutte le precauzioni del caso e con una curva dei contagi clemente. Si preoccupa soprattutto, ha dichiarato, del prossimo campionato. Queste le parole dell’assessore.

“Se ci saranno ancora norme così stringenti, sono preoccupato per il prossimo campionato. Siamo in piena fase di apertura. Perché non riaprire anche gli stadi, con tutte le precauzioni del caso e dopo aver messo il peggio alle spalle?”.