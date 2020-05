Benitez ricorda Milan-Liverpool 15 anni dopo. «Ma la vittoria cruciale fu contro la Juventus»

“Così” è la finale Champions del 2005, la famigerata “notte di Istanbul”, quella in cui il Liverpool di Benitez recuperò tre gol al Milan per poi batterlo ai rigori.

L’ex tecnico del Napoli scrive il ricordo di quella sera di 15 anni fa per The Athletic, e si sofferma su una tappa “cruciale” del cammino verso il titolo: la Juventus.

Benitez racconta il capolavoro tattico che ci volle per portare a casa la qualificazione:

Steven Gerrard era infortunato. Didi Hamann non non poteva giocare. Xabi Alonso rientrava proprio quella sera da tre mesi di stop. Lo piazzai a centrocampo, centrale in un 5-3-1-1 e gli dissi: stai lì, non muoverti, non devi correre. Sapevo che non era in forma. Sapevamo anche quanto sarebbe stato difficile. Giocavamo contro una squadra pericolosa che avrebbe vinto nuovamente la Serie A. Capello giocò con Del Piero e Ibrahimovic in attacco, Nedved dietro, e così noi cambiammo- Passammo a cinque in difesa per provare a controllarli. Non era un sistema a cui eravamo abituati – generalmente giocavamo col 4-2-3-1 – ma disputammo un’ottima partita, di grande organizzazione, cercando di giocare in contropiede. Finì 0-0. Per me fu quella la partita cruciale.