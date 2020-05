Benatia: “Dopo il gol di Koulibaly non ho dormito per giorni”

L’ex difensore della Juventus Mehdi Benatia in un’intervista a Sky ha ricordato tanti momenti importanti della sua carriera in Italia

La settimana tra Juve-Napoli e Inter-Juve, col gol di Higuain che consegnò lo Scudetto ai bianconeri: puoi raccontarcela?

“È stata brutta, ma peggiore per me. A livello personale ho fatto una grandissima partita, specie dopo l’infortunio di Chiellini: stava 0-0, il Napoli aveva stradominato e c’è qualche calcio d’angolo alla fine. L’arbitro mi ha avvisato che mi guardava, Albiol mi passa davanti e Koulibaly fa questo gol incredibile. Momento molto difficile per me, non ho dormito per due o tre giorni, pensavo di aver perso il titolo. Cominciamo a preparare la partita contro l’Inter la settimana dopo e vedo che Allegri non mi fa giocare: mi sono sentito molto male, fortunatamente abbiamo vinto grazie al Pipa 3-2, e sono contento, ma allo stesso momento perché ha cambiato solo a me e mi sono detto ‘ma questo non ha visto la partita!’. Ero triste e allo stesso tempo felice per la vittoria, poi sappiamo com’è andata”.

E ha raccontato la situazione sanitaria in Qatar

“A Doha non siamo messi cosi male, hanno chiuso tutto ma il paese è piccolo e i casi ci sono, quindi bisogna controllare. Mi dispiace tanto per l’Italia, è un paese a cui sono molto affezionato perché lo seguivo anche da piccolino, essendo un fa dei grandi difensori italiani. Non avrei mai pensato di arrivare in Serie A, ma quando ho saputo dell’interesse dell’Udinese, avevo un po’ di pausa ma l’esperienza non potevo rifiutarla. È stata una grande sofferenza per me, dovevo correre e lavorare duro, in ritiro abbiamo corso tantissimo col mister Guidolin e mi sono chiesto ma che ci faccio qui? A livello di intensità non ce la facevo, non ero in grado. Guidolin però mi incoraggiava, ho continuato a lavorare e fortunatamente ho iniziato a giocare e sapiamo come è finita”.